Stage Yoga à Locquénolé

Salle des Sports Rue du Butou Locquénolé Finistère

Début : 2026-02-27 17:00:00

fin : 2026-02-28 19:00:00

2026-02-27 2026-02-28

Pendant les vacances d’hiverl, venez détoxifier votre corps en lui apportant énergie, souplesse et sérénité grâce au Yoga des Chakras.

Stage adapté, équilibré et et ouvert à tous.

Repartez l’esprit et le corps léger !

Information et inscription par téléphone .

Salle des Sports Rue du Butou Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 6 28 72 22 61

English : Stage Yoga à Locquénolé

