Stage Yoga à Locquénolé

Salle des Sports Rue du Butou Locquénolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 17:00:00
fin : 2026-02-28 19:00:00

Date(s) :
2026-02-27 2026-02-28

Pendant les vacances d’hiverl, venez détoxifier votre corps en lui apportant énergie, souplesse et sérénité grâce au Yoga des Chakras.
Stage adapté, équilibré et et ouvert à tous.
Repartez l’esprit et le corps léger !
Information et inscription par téléphone   .

Salle des Sports Rue du Butou Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 6 28 72 22 61 

English : Stage Yoga à Locquénolé

