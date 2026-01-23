Stage Yoga Adultes (à la carte) : Apprivoiser le stress par le yoga Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS
Ces cinq séances de yoga proposées à la carte (1h30 chacune) explorent différentes approches pour mieux apprivoiser le stress : ancrage corporel, libération des tensions, travail du souffle, relaxation profonde et méditation. Chaque jour invite à une expérience spécifique – du retour au corps au lâcher-prise du mental – pour cheminer pas à pas vers plus de calme, de présence et de régénération.
Une semaine de pratiques douces pour ralentir, respirer et retrouver un équilibre intérieur pendant les vacances de février
Le vendredi 27 février 2026
de 10h15 à 10h45
Le jeudi 26 février 2026
de 10h15 à 11h45
Le mercredi 25 février 2026
de 10h15 à 11h45
Le mardi 24 février 2026
de 10h15 à 11h45
Le lundi 23 février 2026
de 10h15 à 11h45
payant
Selon le Quotient Familial
Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.
Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS
https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour
