Stage yoga aromathérapie et marche nordique Ressons-le-Long
vendredi 9 octobre 2026 · Ressons-le-Long
Informations pratiques
Ressons-le-Long
Stage yoga aromathérapie et marche nordique
1 Ferme de la Montagne Ressons-le-Long Aisne
Tarif : 385 – 385 – 410 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 17:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Du vendredi 9 octobre 17h au dimanche dimanche 11 octobre 17h, venez vivre un week-end inédit un stage qui combine yoga, aromathérapie et marche nordique, pour une approche holistique.
Le lieu qui abrite ce stage est magnifique La ferme de La Montagne à Ressons-le-Long.
– Pour le yoga pratiques matinales, yoga nidra, yoga de retour de marche, …
– Pour l’aromathérapie conférence d’introduction, création d’une huile de soin, auto-massage, tisanes, et plein de conseils …
– Pour la marche nordique 2 belles sorties, adaptées par le coach aux différents niveaux.
– Sans oublier les repas végétariens, dont le déjeuner du samedi où il sera question d’épices et d’huiles essentielles utilisées en cuisine !
Le stage est en résidentiel. Inscription préalable obligatoire. Aucune inscription prise sur place.
Vous voulez en savoir plus ? Demandez le programme complet. Contact sevessentielle@gmail.com
Du vendredi 9 octobre 17h au dimanche dimanche 11 octobre 17h, venez vivre un week-end inédit un stage qui combine yoga, aromathérapie et marche nordique, pour une approche holistique.
Le lieu qui abrite ce stage est magnifique La ferme de La Montagne à Ressons-le-Long.
– Pour le yoga pratiques matinales, yoga nidra, yoga de retour de marche, …
– Pour l’aromathérapie conférence d’introduction, création d’une huile de soin, auto-massage, tisanes, et plein de conseils …
– Pour la marche nordique 2 belles sorties, adaptées par le coach aux différents niveaux.
– Sans oublier les repas végétariens, dont le déjeuner du samedi où il sera question d’épices et d’huiles essentielles utilisées en cuisine !
Le stage est en résidentiel. Inscription préalable obligatoire. Aucune inscription prise sur place.
Vous voulez en savoir plus ? Demandez le programme complet. Contact sevessentielle@gmail.com .
1 Ferme de la Montagne Ressons-le-Long 02290 Aisne Hauts-de-France +33 6 73 05 24 41 sevessentielle@gmail.com
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English :
From Friday, October 9 at 5:00 p.m. to Sunday, October 11 at 5:00 p.m., come experience a one-of-a-kind weekend: a retreat that combines yoga, aromatherapy, and Nordic walking for a holistic approach.
The venue for this workshop is magnificent: La Montagne Farm in Ressons-le-Long.
– For yoga: morning practices, yoga nidra, post-walk yoga, and more…
– For aromatherapy: introductory lecture, creating a therapeutic oil, self-massage, herbal teas, and plenty of tips…
– For Nordic walking: 2 beautiful outings, tailored by the coach to different skill levels.
– Not to mention the vegetarian meals, including Saturday’s lunch, which will focus on spices and essential oils used in cooking!
This is a residential workshop. Advance registration is required. No on-site registration will be accepted.
Want to learn more? Request the full program. Contact: sevessentielle@gmail.com
L’événement Stage yoga aromathérapie et marche nordique Ressons-le-Long a été mis à jour le 2026-07-15 par OT du Soissonnais-Valois