Stage yoga aromathérapie et marche nordique Ressons-le-Long

Informations pratiques

Ressons-le-Long

Stage yoga aromathérapie et marche nordique

1 Ferme de la Montagne Ressons-le-Long Aisne

Tarif : 385 – 385 – 410 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 17:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Du vendredi 9 octobre 17h au dimanche dimanche 11 octobre 17h, venez vivre un week-end inédit un stage qui combine yoga, aromathérapie et marche nordique, pour une approche holistique.

Le lieu qui abrite ce stage est magnifique La ferme de La Montagne à Ressons-le-Long.

– Pour le yoga pratiques matinales, yoga nidra, yoga de retour de marche, …

– Pour l’aromathérapie conférence d’introduction, création d’une huile de soin, auto-massage, tisanes, et plein de conseils …

– Pour la marche nordique 2 belles sorties, adaptées par le coach aux différents niveaux.

– Sans oublier les repas végétariens, dont le déjeuner du samedi où il sera question d’épices et d’huiles essentielles utilisées en cuisine !

Le stage est en résidentiel. Inscription préalable obligatoire. Aucune inscription prise sur place.

Vous voulez en savoir plus ? Demandez le programme complet. Contact sevessentielle@gmail.com

Du vendredi 9 octobre 17h au dimanche dimanche 11 octobre 17h, venez vivre un week-end inédit un stage qui combine yoga, aromathérapie et marche nordique, pour une approche holistique.

Le lieu qui abrite ce stage est magnifique La ferme de La Montagne à Ressons-le-Long.

– Pour le yoga pratiques matinales, yoga nidra, yoga de retour de marche, …

– Pour l’aromathérapie conférence d’introduction, création d’une huile de soin, auto-massage, tisanes, et plein de conseils …

– Pour la marche nordique 2 belles sorties, adaptées par le coach aux différents niveaux.

– Sans oublier les repas végétariens, dont le déjeuner du samedi où il sera question d’épices et d’huiles essentielles utilisées en cuisine !

Le stage est en résidentiel. Inscription préalable obligatoire. Aucune inscription prise sur place.

Vous voulez en savoir plus ? Demandez le programme complet. Contact sevessentielle@gmail.com .

1 Ferme de la Montagne Ressons-le-Long 02290 Aisne Hauts-de-France +33 6 73 05 24 41 sevessentielle@gmail.com

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English :

From Friday, October 9 at 5:00 p.m. to Sunday, October 11 at 5:00 p.m., come experience a one-of-a-kind weekend: a retreat that combines yoga, aromatherapy, and Nordic walking for a holistic approach.

The venue for this workshop is magnificent: La Montagne Farm in Ressons-le-Long.

– For yoga: morning practices, yoga nidra, post-walk yoga, and more…

– For aromatherapy: introductory lecture, creating a therapeutic oil, self-massage, herbal teas, and plenty of tips…

– For Nordic walking: 2 beautiful outings, tailored by the coach to different skill levels.

– Not to mention the vegetarian meals, including Saturday’s lunch, which will focus on spices and essential oils used in cooking!

This is a residential workshop. Advance registration is required. No on-site registration will be accepted.

Want to learn more? Request the full program. Contact: sevessentielle@gmail.com

L’événement Stage yoga aromathérapie et marche nordique Ressons-le-Long a été mis à jour le 2026-07-15 par OT du Soissonnais-Valois