Stage Yoga & Ayurveda au chant des Cimes

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

Samedi 14 et dimanche 15 février, l’association Les Jardins du Yogi organise un stage Yoga & Ayurveda Clarté et verticalité, dédié à la relance douce de l’énergie en fin d’hiver.

Contact et réservation 06-49-62-08-55

Le Chant des Cimes, 758 chemin de Grand Champ, La Roche-Chalais.

Samedi 14 et dimanche 15 février, l’association Les Jardins du Yogi organise un stage Yoga & Ayurveda Clarté et verticalité, dédié à la relance douce de l’énergie en fin d’hiver.

Au programme

– 5 cours de yoga accessibles et progressifs

– 5 repas ayurvédiques

– un atelier cuisine pour apprendre à détoxifier en douceur et relancer l’élan vital

Ce stage est co-animé avec Emmanuelle Églantine, thérapeute ayurvédique.

https://www.instagram.com/tanmatrayurveda?igsh=emNlOThtM2d2djBv

Contact et réservation 06-49-62-08-55 .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 62 08 55 lesjardinsduyogi24@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage Yoga & Ayurveda au chant des Cimes

Sunday APRIL 27: Au chant des Cîmes: Special seasonal hatha yoga workshop

spring, solar plexus, liver meridian, metabolic balance and activation.

All levels.

Members 28? non-members 33?

Contact and booking 06-49-62-08-55

L’événement Stage Yoga & Ayurveda au chant des Cimes La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-01-26 par Val de Dronne