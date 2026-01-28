Stage Yoga & Ayurveda au chant des Cimes La Roche-Chalais
Stage Yoga & Ayurveda au chant des Cimes La Roche-Chalais samedi 14 février 2026.
Stage Yoga & Ayurveda au chant des Cimes
La Roche-Chalais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-14 2026-02-15
Samedi 14 et dimanche 15 février, l’association Les Jardins du Yogi organise un stage Yoga & Ayurveda Clarté et verticalité, dédié à la relance douce de l’énergie en fin d’hiver.
Contact et réservation 06-49-62-08-55
Le Chant des Cimes, 758 chemin de Grand Champ, La Roche-Chalais.
Samedi 14 et dimanche 15 février, l’association Les Jardins du Yogi organise un stage Yoga & Ayurveda Clarté et verticalité, dédié à la relance douce de l’énergie en fin d’hiver.
Au programme
– 5 cours de yoga accessibles et progressifs
– 5 repas ayurvédiques
– un atelier cuisine pour apprendre à détoxifier en douceur et relancer l’élan vital
Ce stage est co-animé avec Emmanuelle Églantine, thérapeute ayurvédique.
https://www.instagram.com/tanmatrayurveda?igsh=emNlOThtM2d2djBv
Contact et réservation 06-49-62-08-55 .
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 62 08 55 lesjardinsduyogi24@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage Yoga & Ayurveda au chant des Cimes
Sunday APRIL 27: Au chant des Cîmes: Special seasonal hatha yoga workshop
spring, solar plexus, liver meridian, metabolic balance and activation.
All levels.
Members 28? non-members 33?
Contact and booking 06-49-62-08-55
L’événement Stage Yoga & Ayurveda au chant des Cimes La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-01-26 par Val de Dronne