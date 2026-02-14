Stage yoga, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche

Stage yoga 17 – 19 février Centre des Marais Ille-et-Vilaine

16€ la matinée – 48€ les 3 jours (tarif réduit carte Sortir !)

Début : 2026-02-17T10:00:00+01:00 – 2026-02-17T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T10:00:00+01:00 – 2026-02-19T12:00:00+01:00

Accordez-vous trois jours pour prendre soin de votre santé émotionnelle et mentale. Cet atelier vous invite à explorer des pratiques douces qui apaisent le mental, régulent les émotions et favorisent un meilleur équilibre intérieur.

Grâce au mouvement, à la respiration et à la méditation, vous découvrirez des outils simples pour relâcher le stress, cultiver la sérénité et renforcer votre bien-être global.

Un temps privilégié pour se recentrer et retrouver clarté et apaisement, accessible à tous.

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299628327 http://www.centredesmarais.asso.fr accueil@centredesmarais.asso.fr

