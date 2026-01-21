Stage Yoga Centre Paris Anim’ Musidora Paris

Ce stage de yoga a pour objectif de faire découvrir cette pratique corporelle. Il permet de travailler la souplesse, l’équilibre et la respiration, tout en développant la concentration et la détente. Le stage met l’accent sur l’écoute du corps et le bien-être, dans une ambiance calme et bienveillante.

Découvrir ou approfondir la pratique du yoga en associant mouvement, respiration et relaxation.

Le lundi 23 février 2026

de 18h30 à 20h30

payant

5,40€ pour les moins de 26 ans ou selon QF pour les plus de 26 ans

Public adultes.

Centre Paris Anim’ Musidora 51 rue François Truffaut 75012 Paris

https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr



Centre Paris Anim' Musidora


