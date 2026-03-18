Stage yoga comment libérer ses épaules et ses bras Grange Madame Vasles
Stage yoga comment libérer ses épaules et ses bras Grange Madame Vasles dimanche 22 mars 2026.
Stage yoga comment libérer ses épaules et ses bras
Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles Deux-Sèvres
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Bras et épaules limités… comment les libérer ?
Une pratique douce et relaxante avec un professeur certifié viniyoga.
Sur inscription débutants acceptés .
Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 39 48 71 blaisxavier7@gmail.com
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English : Stage yoga comment libérer ses épaules et ses bras
L’événement Stage yoga comment libérer ses épaules et ses bras Vasles a été mis à jour le 2026-03-13 par CC Parthenay Gâtine