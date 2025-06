STAGE YOGA CORPS SOUFFLE ÉNERGIE – Pégairolles-de-l’Escalette 29 juin 2025 07:00

Stage de yoga autour du chakra solaire (Manipura) pranayama, postures dynamiques, méditation et repas partagé. Un moment pour éveiller l’énergie, clarifier l’esprit et retrouver sa puissance douce.

Stage Yoga Corps, Souffle & Énergie

Réveiller la lumière intérieure Activation du Chakra Solaire

Pour entrée en été naissant, vous êtes invité à un voyage intérieur pour éveiller le feu sacré qui réside en chacun de nous.

Dans ce stage vous travaillerez sur Manipura, le chakra solaire, centre de la volonté, de la confiance et de l’élan vital.

Dans la tradition yogique, ce centre énergétique est le siège de notre feu transformateur (Agni) pour la transformation des substances physiques, principalement les aliments. Il est responsable de la digestion, de l’absorption des nutriments et de l’élimination des déchets, (Tejas) pour la flamme qui éclaire nos intentions, purifie nos émotions, et donne force à nos actions.

Au programme :

– Pratique de pranayama pour attiser en douceur le feu intérieur et clarifier le mental

– Postures dynamiques pour activer et équilibrer l’énergie solaire dans le corps

– Temps de méditation pour reconnecter à la lumière du cœur

Ce stage est une porte ouverte vers l’alignement intérieur :

— pour retrouver sa puissance douce

— renforcer la confiance en soi

— se relier à la joie d’exister pleinement

— Fin de stage repas partagé, chacun apporte un petit plat

Accessible à tous .

Rue de la Mairie

Pégairolles-de-l’Escalette 34700 Hérault Occitanie +33 6 72 88 61 62

English :

Yoga workshop focusing on the solar chakra (Manipura): pranayama, dynamic postures, meditation and shared meal. A moment to awaken energy, clarify the mind and rediscover its gentle power.

German :

Yogakurs rund um das Solarchakra (Manipura): Pranayama, dynamische Stellungen, Meditation und gemeinsames Essen. Eine Zeit, um die Energie zu wecken, den Geist zu klären und seine sanfte Kraft wiederzufinden.

Italiano :

Un corso di yoga incentrato sul chakra solare (Manipura): pranayama, posture dinamiche, meditazione e un pasto condiviso. Un momento per risvegliare l’energia, chiarire la mente e riscoprire il proprio potere gentile.

Espanol :

Un curso de yoga centrado en el chakra solar (Manipura): pranayama, posturas dinámicas, meditación y una comida compartida. Un momento para despertar tu energía, aclarar tu mente y redescubrir tu poder suave.

