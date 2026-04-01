Stage Yoga Danse créative

8 rue Le Puley Le Puley Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 19:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-15

La journée: Le matin commencera par un échauffement des articulations. Ensuite des exercices de conscience du corps pourront détendre et mettre en route l’énergie pour apprendre à mettre en place les postures de yoga avec la compréhension de la logique du fonctionnement du corps. Le yoga que je transmets s’adapte à toutes les morphologies et parfois aux limites de chacun. Je veille à ce que la bienveillance soit adoptée pour chacun, sans aucun souci de performance.

L’après midi sera à la danse créative et improvisée offre de nombreux bienfaits pour le bien-être. Elle permet de relâcher le stress, d’améliorer la confiance en soi, de favoriser… Le groupe sera toujours là pour permettre des échanges amicaux.

La danse de création

La bonne humeur est au rendez vous; il y aura du temps lors des petites collations pour échanger et se détendre. Pour moi ces moments conviviaux contribuent tout aussi à la détente et au bien être.

Il y aura également des temps de de relaxation, yoga nidra et d’auto massage.

9h- 12h30: yoga

12h30-13h30: repas pris ensemble si l’on veut ( possibilité d’amener son repas tiré du sac tout en se joignant au groupe).

13h30- 15h30: temps libre

15h30- 17h30: atelier danse créative.

19h30: repas pour ceux qui sont en hébergement .

8 rue Le Puley Le Puley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 39 68 77 anne.chaulier@wanadoo.fr

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English : Stage Yoga Danse créative

L’événement Stage Yoga Danse créative Le Puley a été mis à jour le 2026-03-20 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II