Stage yoga de la femme Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

Le Yoga de la Femme combine le Hatha Yoga et le Yin Yoga. Il permet d’améliorer votre santé et de retrouver l’harmonie. Stage accessible à toutes sans prérequis en Yoga.

Le Centre Paris Anim’ propose des stages adultes les samedis pour approfondir une pratique ou la découvrir.

Un moment pour prendre soin de soi.

Le samedi 14 mars 2026

de 17h00 à 19h00

payant

Inscriptions sur animactisce.org

Tarif des stages jusqu’à 26 ans inclus 2,70€/heure. Plus de 26 ans application du quotient familial*.

*Tarif voté par le Conseil de Paris.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-14T18:00:00+01:00

fin : 2026-03-14T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-14T17:00:00+02:00_2026-03-14T19:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/



