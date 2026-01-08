Stage YOGA Difficultés psychologiques ou émotionnelles Grange Madame Vasles

Stage YOGA Difficultés psychologiques ou émotionnelles

Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

La gestion PSYCHO-EMOTIONNELLE de ton quotidien est parfois difficile à assumer. Ce stage propose de comprendre les clés essentielles de l’équilibre émotionnel et de les mettre en pratique au cours de cette matinée de YOGA.

Matinées de yoga essentiellement constituées de pratique, complétée par des informations essentielles relatives à la santé. .

Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 39 48 71

