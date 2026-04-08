Stage yoga duo enfant parent, Studio de danse de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles

Stage yoga duo enfant parent Mercredi 8 avril, 10h45 Studio de danse de Gestes et expression Gironde

tarif duo adhérent : 20€ / les non adhérents : 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T10:45:00+02:00 – 2026-04-08T11:45:00+02:00

Fin : 2026-04-08T10:45:00+02:00 – 2026-04-08T11:45:00+02:00

Stage en duo enfant-parent, bouger, respirer se détendre en s’amusant.

Studio de danse de Gestes et expression Carré des Jalles – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « gestesetexpression@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 05 55 06 »}]

Pour les 5-8 ans et les parents

Parentalité : Gestes et expression