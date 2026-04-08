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Stage yoga duo enfant parent, Studio de danse de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles

Stage yoga duo enfant parent, Studio de danse de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles

Stage yoga duo enfant parent, Studio de danse de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles mercredi 8 avril 2026.

Lieu : Studio de danse de Gestes et expression

Adresse : Carré des Jalles - 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Ville : 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Département : Gironde

Début : mercredi 8 avril 2026

Fin : mercredi 8 avril 2026

Tarif : tarif duo adhérent : 20€ / les non adhérents : 25€

Stage yoga duo enfant parent Mercredi 8 avril, 10h45 Studio de danse de Gestes et expression Gironde

tarif duo adhérent : 20€ / les non adhérents : 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-08T10:45:00+02:00 – 2026-04-08T11:45:00+02:00
Fin : 2026-04-08T10:45:00+02:00 – 2026-04-08T11:45:00+02:00

Stage en duo enfant-parent, bouger, respirer se détendre en s’amusant.

Studio de danse de Gestes et expression Carré des Jalles – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « gestesetexpression@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 05 55 06 »}]
Pour les 5-8 ans et les parents

Parentalité : Gestes et expression

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