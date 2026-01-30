Stage yoga et méditation La Grange Madame Vasles

Stage yoga et méditation

La Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Au programme de cette matinée du 1er février

Pratiquer le yoga (postural et respiratoire)

Pratiquer des techniques de concentration

Comprendre la méditation (la méditation n’est pas une technique)

Possibilité de lire l’article sur le site interner pour mieux comprendre ce qu’est la méditation.

Sur inscription par téléphone. .

La Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 39 48 71 blaisxavier7@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage yoga et méditation

L’événement Stage yoga et méditation Vasles a été mis à jour le 2026-01-27 par CC Parthenay Gâtine