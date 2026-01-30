Stage yoga et méditation La Grange Madame Vasles
Stage yoga et méditation La Grange Madame Vasles dimanche 1 février 2026.
Stage yoga et méditation
La Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles Deux-Sèvres
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Au programme de cette matinée du 1er février
Pratiquer le yoga (postural et respiratoire)
Pratiquer des techniques de concentration
Comprendre la méditation (la méditation n’est pas une technique)
Possibilité de lire l’article sur le site interner pour mieux comprendre ce qu’est la méditation.
Sur inscription par téléphone. .
La Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 39 48 71 blaisxavier7@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage yoga et méditation
L’événement Stage yoga et méditation Vasles a été mis à jour le 2026-01-27 par CC Parthenay Gâtine