Stage Yoga et Nature Gite l’Asphodèle Venterol
Stage Yoga et Nature Gite l’Asphodèle Venterol jeudi 14 mai 2026.
Stage Yoga et Nature
Gite l’Asphodèle 30 chemin du clos du fau Venterol Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 295 – 295 – 345 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 15:00:00
fin : 2026-05-17 14:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Offrez-vous un long weekend de détente, rien que pour vous. Un rythme doux, des pratiques énergétiques profondes. Une seule chose à faire vous laisser faire.
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Gite l’Asphodèle 30 chemin du clos du fau Venterol 05130 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 72 60 31 akasha-yoga@outlook.fr
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English : Yoga and Nature course
Treat yourself to a long weekend of relaxation, just for you. A gentle rhythm, deep energy practices. All you have to do is let yourself go.
L’événement Stage Yoga et Nature Venterol a été mis à jour le 2026-03-27 par Communauté de communes de Serre-Ponçon Val d’Avance