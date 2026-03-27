Stage Yoga et Nature Gite l’Asphodèle Venterol

Stage Yoga et Nature

Gite l’Asphodèle 30 chemin du clos du fau Venterol Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 295 – 295 – 345 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 15:00:00

fin : 2026-05-17 14:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Offrez-vous un long weekend de détente, rien que pour vous. Un rythme doux, des pratiques énergétiques profondes. Une seule chose à faire vous laisser faire.

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Gite l’Asphodèle 30 chemin du clos du fau Venterol 05130 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 72 60 31 akasha-yoga@outlook.fr

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English : Yoga and Nature course

Treat yourself to a long weekend of relaxation, just for you. A gentle rhythm, deep energy practices. All you have to do is let yourself go.

L’événement Stage Yoga et Nature Venterol a été mis à jour le 2026-03-27 par Communauté de communes de Serre-Ponçon Val d’Avance