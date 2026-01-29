STAGE YOGA LUNAIRE Langogne

STAGE YOGA LUNAIRE

4 rue du Lavoir Langogne Lozère

Tarif : 180 – 180 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-27

Corps Y Cosmos vous invite à fêter le nouvel an lunaire.

Week-end dédié à la connexion à la lune et au ciel, à partir de l’équilibre YIN YANG ou HA THA jusqu’à la Salutation.

La lune nous guide sur la voie de l’accueil dans la détente souple de tous les corps.

Inscription obligatoire.

4 rue du Lavoir Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 6 80 99 55 25 corpsycosmos@gmail.com

English :

Corps Y Cosmos invites you to celebrate the Lunar New Year.

A weekend dedicated to connecting with the moon and the sky, from YIN YANG or HA THA balance to Salutation.

The moon guides us along the path of welcome in the supple relaxation of all our bodies.

Registration required.

