Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage yoga Se ressourcer au coeur de l’hiver Grange Madame Vasles

Stage yoga Se ressourcer au coeur de l'hiver

Stage yoga Se ressourcer au coeur de l’hiver Grange Madame Vasles dimanche 7 décembre 2025.

Stage yoga Se ressourcer au coeur de l’hiver

Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07

Date(s) :
2025-12-07

Il est courant de ressentir une baisse d’énergie et une baisse de moral au cœur de l’hiver… Et pourtant, c’est une période propice au ressourcement intérieur. C’est une invitation à se relier à une source d’énergie plus profonde, en conscience, et à s’y abreuver.

Intègre des postures et pratiques simples, propices au ressourcement.

Matinée de pratique relaxante.

Xavier Blais est Professeur de yoga certifié Viniyoga (formation 4 ans +550h) et Naturopathe certifié FENA (formation 4 ans +1 800h)

Sur inscription !   .

Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 39 48 71 

English : Stage yoga Se ressourcer au coeur de l’hiver

German : Stage yoga Se ressourcer au coeur de l’hiver

Italiano :

Espanol : Stage yoga Se ressourcer au coeur de l’hiver

L’événement Stage yoga Se ressourcer au coeur de l’hiver Vasles a été mis à jour le 2025-11-12 par CC Parthenay Gâtine