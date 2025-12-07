Stage yoga Se ressourcer au coeur de l’hiver Grange Madame Vasles
Stage yoga Se ressourcer au coeur de l’hiver
Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles Deux-Sèvres
Il est courant de ressentir une baisse d’énergie et une baisse de moral au cœur de l’hiver… Et pourtant, c’est une période propice au ressourcement intérieur. C’est une invitation à se relier à une source d’énergie plus profonde, en conscience, et à s’y abreuver.
Intègre des postures et pratiques simples, propices au ressourcement.
Matinée de pratique relaxante.
Xavier Blais est Professeur de yoga certifié Viniyoga (formation 4 ans +550h) et Naturopathe certifié FENA (formation 4 ans +1 800h)
Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 39 48 71
