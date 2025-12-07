Stage yoga Se ressourcer au coeur de l’hiver Grange Madame Vasles

Stage yoga Se ressourcer au coeur de l’hiver

Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Il est courant de ressentir une baisse d’énergie et une baisse de moral au cœur de l’hiver… Et pourtant, c’est une période propice au ressourcement intérieur. C’est une invitation à se relier à une source d’énergie plus profonde, en conscience, et à s’y abreuver.

Intègre des postures et pratiques simples, propices au ressourcement.

Matinée de pratique relaxante.

Xavier Blais est Professeur de yoga certifié Viniyoga (formation 4 ans +550h) et Naturopathe certifié FENA (formation 4 ans +1 800h)

Sur inscription ! .

Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

