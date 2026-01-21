Stage zumba CPA Musidora Paris

Les participants pratiquent la zumba tout en s’amusant de manière collaborative et énergique. Les cours sont encadrés par des professionnels.

L’objectif : bouger, transpirer et partager une expérience dynamique et collective.

Le mercredi 25 février 2026

de 18h30 à 19h30

payant

2,70€ pour les moins de 26 ans ou selon QF pour les plus de 26 ans

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-25T19:30:00+01:00

fin : 2026-02-25T20:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-25T18:30:00+02:00_2026-02-25T19:30:00+02:00

CPA Musidora 51 rue François Truffaut, Paris 12 75012 Paris

https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr



