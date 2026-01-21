Stage zumba CPA Musidora Paris
Stage zumba CPA Musidora Paris mercredi 25 février 2026.
Les participants pratiquent la zumba tout en s’amusant de manière collaborative et énergique. Les cours sont encadrés par des professionnels.
L’objectif : bouger, transpirer et partager une expérience dynamique et collective.
Le mercredi 25 février 2026
de 18h30 à 19h30
payant
2,70€ pour les moins de 26 ans ou selon QF pour les plus de 26 ans
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-25T19:30:00+01:00
fin : 2026-02-25T20:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-25T18:30:00+02:00_2026-02-25T19:30:00+02:00
CPA Musidora 51 rue François Truffaut, Paris 12 75012 Paris
https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr
Afficher la carte du lieu CPA Musidora et trouvez le meilleur itinéraire