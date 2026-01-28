Stager de danse Découverte de la K-Pop et du Hip-Hop Salle AIEC Cambo-les-Bains

Stager de danse Découverte de la K-Pop et du Hip-Hop

Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

2026-02-10

Stage de danse organisé par l’associaton Osasun Bidea Cap Santé afin de financer un projet pour accompagner les adolescents dans un cadre pluridisciplinaire (sport et ateliers thématiques). Venez danser et soutenir une belle initiative en participant à un des stages, adapté à tous les publics

Baby découverte, de 6 à 9 ans 9h à 10h et 16h30 à 17h30.

Enfant, de 9 à 12 ans 10h15 à 11h15 et 15h15 à 16h15.

Adolescent, de 12 à 18 ans 11h30 à 12h30 et 14h à 15h.

Adulte 18h30 à 20h45. .

Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 16 27 77

