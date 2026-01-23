Stages à la base de loisirs de la Haute-Vilaine

Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27

Stages à la base de loisirs de la Haute-Vilaine pendant les vacances scolaires.

Au programme tir à l’arc, multi-activités de pleine nature et cross-skating.

Programme détaillé

Mercredi 18 février et 25 février

– Tir à l’arc en famille

– À partir de 8 ans

– 14h-16h

– Tarif 8 €.

Jeudi 19 février et 26 février

– Multiactivités de pleine nature

– Pour les 8-15 ans

– 10h-16h

– Tarif 12 €.

Vendredi 20 février et 27 février

– Cross-skating

– À partir de 12 ans

– 15h-17h

– Tarif 8 €.

Réservations en ligne https://www.vitrecommunaute.org/actualites/les-actualites-de-la-base-de-loisirs-de-la-haute-vilaine/ .

Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 49 64 64

