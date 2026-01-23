Stages à la base de loisirs de la Haute-Vilaine Saint-M’Hervé
Stages à la base de loisirs de la Haute-Vilaine
Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 16:00:00
2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27
Stages à la base de loisirs de la Haute-Vilaine pendant les vacances scolaires.
Au programme tir à l’arc, multi-activités de pleine nature et cross-skating.
Programme détaillé
Mercredi 18 février et 25 février
– Tir à l’arc en famille
– À partir de 8 ans
– 14h-16h
– Tarif 8 €.
Jeudi 19 février et 26 février
– Multiactivités de pleine nature
– Pour les 8-15 ans
– 10h-16h
– Tarif 12 €.
Vendredi 20 février et 27 février
– Cross-skating
– À partir de 12 ans
– 15h-17h
– Tarif 8 €.
Réservations en ligne https://www.vitrecommunaute.org/actualites/les-actualites-de-la-base-de-loisirs-de-la-haute-vilaine/ .
Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 49 64 64
