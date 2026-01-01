Stages adultes Culture chorégraphique (Danse contemporaine) Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

À chaque stage, un·e chorégraphe diff érent·e sera exploré·e : Trisha Brown, Anne Teresa De Keersmaeker, Maguy Marin, Sidi Larbi Cherkaoui, Hofesh Schechter…

Inscriptions sur animactisce.org

Chaque mois, découvrez un des grands noms de la danse

contemporaine à travers une série de stages dédiés à des chorégraphes ayant marqué l’histoire de cette discipline.

Le samedi 23 mai 2026

de 17h00 à 19h00

Le samedi 28 mars 2026

de 17h00 à 19h00

Le samedi 07 février 2026

de 17h00 à 19h00

Le samedi 17 janvier 2026

de 17h00 à 19h00

payant

Tarif des stages jusqu’à 26 ans inclus : 2,70 euros/heure. Plus de 26 ans application du quotient familial*.

*Tarif voté par le Conseil de Paris.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-17T18:00:00+01:00

fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-01-17T17:00:00+02:00_2026-01-17T19:00:00+02:00;2026-02-07T17:00:00+02:00_2026-02-07T19:00:00+02:00;2026-03-28T17:00:00+02:00_2026-03-28T19:00:00+02:00;2026-05-23T17:00:00+02:00_2026-05-23T19:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial et trouvez le meilleur itinéraire

