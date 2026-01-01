Stages adultes Culture chorégraphique (Danse contemporaine) Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS
À chaque stage, un·e chorégraphe diff érent·e sera exploré·e : Trisha Brown, Anne Teresa De Keersmaeker, Maguy Marin, Sidi Larbi Cherkaoui, Hofesh Schechter…
Inscriptions sur animactisce.org
Chaque mois, découvrez un des grands noms de la danse
contemporaine à travers une série de stages dédiés à des chorégraphes ayant marqué l’histoire de cette discipline.
Le samedi 23 mai 2026
de 17h00 à 19h00
Le samedi 28 mars 2026
de 17h00 à 19h00
Le samedi 07 février 2026
de 17h00 à 19h00
Le samedi 17 janvier 2026
de 17h00 à 19h00
payant
Tarif des stages jusqu’à 26 ans inclus : 2,70 euros/heure. Plus de 26 ans application du quotient familial*.
*Tarif voté par le Conseil de Paris.
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS
https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/
