STAGES APPRENTISSAGE DU VELO

Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 15:30:00

2026-02-17 2026-02-24

Avec le guidon machecoulais

17.02: Apprendre à faire du vélo

24.02: Apprendre à maîtriser son vélo

Tarif: 5 euros stage .

Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire

