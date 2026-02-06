Stages artisanaux à la Manivelle Ô vents La Manivelle Ô vents Targon

Stages artisanaux à la Manivelle Ô vents

La Manivelle Ô vents 14 Rue René Pezat Targon Gironde

Tarif : 145 – 145 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-09 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-16 2026-02-24 2026-02-27

Le collectif d’artisan-e-s du tiers lieu La Manivelle ô Vents, à Targon, propose différents stages artisanaux pendant les vacances de février. Voici le détail des stages initiation à la sérigraphie sur papier (le 9/02 de 10 h à 12 h, à partir de 11 ans) ; initiation à la linogravure (le 11/02 de 14 h à 16 h, à partir de 11 ans) ; initiation à la vannerie (le 12/02 de 14 h à 17 h à partir de 12 ans) ; stage métal repoussé (le 11/02 de 14 h à 16 h à partir de 10 ans) ; stage vitrail technique Tiffany (les 9 et 11/02 de 14 h à 18 h, pour adultes, tarif par stage et par personne) ; fabrication d’un bracelet tressé en cuir (le 24/02 de 14 h à 16 h, à partir de 10 ans) ; fabrication d’un porte-feuille en cuir (toute la journée du 16/02, pour adultes) ; fabrication d’une ceinture sur mesure (le 27/02 de 9 h à 13 h, à partir de 10 ans). .

