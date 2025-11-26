Stages artistiques des vacances de Noël – Atelier O Pigmentée Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-30 09:00 – 12:30

Gratuit : non Demi-journée : 9H à 12H30 ou de 14H à 17H30 – Tarif : 37 € Journée complète : de 9H à 17H30 – Tarif : 63 € Frais de garderie de midi : 5 € Stage Complet de trois jours (22, 23 et 26 décembre) : 162 €Stage Complet de quatre jours (29, 30, 31 décembre et 2 janvier) : 216 € Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/association-o-pigmentee/evenements/stages-artistiques-des-vacances-de-noel-2025-a-l-atelier-o-pigmentee Attention ! Les stages n’auront lieu qu’à partir de 2 inscriptions pour les ateliers d’arts plastiques et à partir de 3 inscriptions pour les ateliers de musique et arts plastiques. Vous serez remboursés en cas d’annulation. Les annulations auront lieu 48h à l’avance. Merci de votre compréhension ! :) Pour les enfants qui déjeunent à l’atelier, merci de sélectionner l’option « garderie ». 4 à 11 ans

les 22, 23, 26 décembre 2025 + du 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026 (pas de stage jeudi 1er janvier) Stages pour les 4 à 11 ans Musique (jeux musicaux, chants en choeur, création d’instruments de musique…) Expression corporelle (Initiation au clown de théâtre) Arts Plastiques (dessin, peinture, collage, découpage, bricolage, argile…) Possibilité d’inscription sur une ou plusieurs demi-journées ou journées complètes ou pour le stage complet. Les enfants peuvent ramener leurs pique-niques et goûters à l’atelier et manger sur place avec l’intervenant(e). Possibilité de réchauffer les plats.

Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

06 19 33 95 01 https://www.atelieropigmentee.com/vacances-d-hiver