Stages artistiques des vacances de printemps 2026 à l’atelier O Pigmentée Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-23 14:00 – 17:30

Gratuit : non 37 € Inscription :https://www.helloasso.com/associations/association-o-pigmentee/evenements/stages-artistiques-des-vacances-de-printemps-2026-a-l-atelier-o-pigmentee Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 11

Stages artistiques des vacances de printemps 2026 à l’atelier O Pigmentée 18 rue Capitaine Corhumel, 44000 Nantes (viarme & hauts pavés)Arts Plastiques (dessin, peinture, collage, découpage, bricolage, argile, …)Expression corporelle (Initiation au clown de théâtre, jeux corporels théâtraux,…)Du 13 au 17 et du 20 au 24 avril 2026Enfants de 4 à 11 ansPossibilité d’inscription sur une ou plusieurs demi-journées ou journées complètes.Possibilité d’inscription pour le stage complet.Les enfants peuvent ramener leurs pique-niques et goûters à l’atelier et manger sur place avec l’intervenant(e). Possibilité de réchauffer les plats. (frais de garderie de midi : 5 €)Demi-journée : 9H à 12H30 ou de 14H à 17H30 Tarif : 37 eurosJournées complètes : de 9H à 17H30 Tarif : 63 eurosStage complet de 5 jours : 270 eurosFrais de garderie de midi : 5 euros**Attention !!! Les stages n’auront lieu qu’à partir de 2 inscriptions pour les ateliers d’arts plastiques et à partir de 3 inscriptions pour les ateliers de musique. Vous serez remboursés en cas d’annulation. Les annulations auront lieu 48h à l’avance. Merci de votre compréhension ! :)***Pour les enfants qui déjeunent à l’atelier, merci de sélectionner l’option « garderie ».**Si vous prévoyez une récupération tardive de votre enfant entre 12h30 et 14h, merci de sélectionner l’option « Garderie » lors du paiement. Ce service est également disponible pour les parents souhaitant déposer leur enfant dès 12h30, avant le début de l’atelier de 14h.Contact et Renseignements :atelier.opigmentee@gmail.com

Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000



Afficher la carte du lieu Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée et trouvez le meilleur itinéraire

