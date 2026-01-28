Stages artistiques des vacances d’hiver 2026 à l’atelier O Pigmentée Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-18 14:00 – 17:30

Gratuit : non Demi-journée (9H à 12H30 ou de 14H à 17H30) : 37 €Journée complète ( 9H à 17H30) : 63€ + Frais de garderie de midi : 5 € Stage complet de 5 jours : 270 € Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/association-o-pigmentee/evenements/stages-artistiques-des-vacances-d-hiver-2026-a-l-atelier-o-pigmentee 4 à 11 ans

Viens mettre des paillettes dans ton hiver (et probablement sur ton nez aussi). Du 16 au 20 et du 23 au 27 février 2026 Public : 4 -11 ans – Arts Plastiques (dessin, peinture, collage, découpage, bricolage, argile…) – Musique (jeux musicaux, chants en chœur, création d’instruments de musique…) – Expression corporelle (Initiation au clown de théâtre) – Possibilité d’inscription sur une ou plusieurs demi-journées ou journées complètes. – Possibilité d’inscription pour le stage complet. Les enfants peuvent ramener leurs pique-niques et goûters à l’atelier et manger sur place avec l’intervenant. Possibilité de réchauffer les plats.

Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

0619339501 https://www.atelieropigmentee.com/



Afficher la carte du lieu Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée et trouvez le meilleur itinéraire

