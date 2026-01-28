Stages artistiques des vacances d’hiver 2026 à l’atelier O Pigmentée Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-11 14:00 – 17:30

Gratuit : non Demi-journée : 9H à 12H30 ou de 14H à 17H30 (Tarif : 37 euros)Journées complètes : de 9H à 17H30 (Tarif : 63 euros)frais de garderie de midi : 5 euros**Stage Complet de 5 jours : 270 euros- Possibilité d’inscription sur une ou plusieurs demi-journées ou journées complètes.- Possibilité d’inscription pour le stage complet.Les enfants peuvent ramener leurs pique-niques et goûters à l’atelier et manger sur place avec l’intervenant(e). Possibilité de réchauffer les plats. Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 11

Stages artistiques des vacances d’hiver 2026 à l’Atelier O Pigmentée 18 rue Capitaine Corhumel (Quartier Viarme) Viens mettre des paillettes dans ton hiver (et probablement sur ton nez aussi). Du 16 au 20 et du 23 au 27 février 20264 -11 ans- Arts Plastiques (dessin, peinture, collage, découpage, bricolage, argile, …)- Musique (jeux musicaux, chants en chœur, création d’instruments de musique,…)- Expression corporelle (Initiation au clown de théâtre) – Possibilité d’inscription sur une ou plusieurs demi-journées ou journées complètes.- Possibilité d’inscription pour le stage complet. Réservation et renseignements :https://www.helloasso.com/associations/association-o-pigmentee/evenements/stages-artistiques-des-vacances-d-hiver-2026-a-l-atelier-o-pigmentee

Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

