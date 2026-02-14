Stages artistiques des vacances d’hiver 2026 à l’atelier O Pigmentée, Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée, Nantes

Stages artistiques des vacances d’hiver 2026 à l’atelier O Pigmentée 16 – 27 février Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T09:00:00+01:00 – 2026-02-16T12:30:00+01:00

Fin : 2026-02-27T14:00:00+01:00 – 2026-02-27T17:30:00+01:00

Stages artistiques des vacances d’hiver 2026 à l’Atelier O Pigmentée

Viens mettre des paillettes dans ton hiver (et probablement sur ton nez aussi).

Du 16 au 20 et du 23 au 27 février 2026

4 -11 ans

– Arts Plastiques (dessin, peinture, collage, découpage, bricolage, argile, …)

– Musique (jeux musicaux, chants en chœur, création d’instruments de musique,…)

– Expression corporelle (Initiation au clown de théâtre)

– Possibilité d’inscription sur une ou plusieurs demi-journées ou journées complètes.

– Possibilité d’inscription pour le stage complet.

Réservation et renseignements :

https://www.helloasso.com/associations/association-o-pigmentee/evenements/stages-artistiques-des-vacances-d-hiver-2026-a-l-atelier-o-pigmentee

O Pigmentée