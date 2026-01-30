Stages artistiques Nos artistes en herbe A l’atelier Jarnac
Stages artistiques Nos artistes en herbe A l’atelier Jarnac lundi 9 février 2026.
Stages artistiques Nos artistes en herbe
A l’atelier 43 rue du faubourg Saint Pierre Jarnac Charente
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-02-09
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-09
Pour les vacances de février, Nos artistes en herbe propose des stages à destination des enfants de 4 à 14 ans (peinture acrylique sur toile, aquarelle, dessin, fusain, argile…)
.
A l’atelier 43 rue du faubourg Saint Pierre Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 71 46 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Art workshops Nos artistes en herbe
For the February vacations, Nos artistes en herbe offers workshops for children aged 4 to 14 (acrylic painting on canvas, watercolour, drawing, charcoal, clay…).
L’événement Stages artistiques Nos artistes en herbe Jarnac a été mis à jour le 2026-01-28 par Destination Cognac