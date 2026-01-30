Stages artistiques Nos artistes en herbe A l’atelier Jarnac

Stages artistiques Nos artistes en herbe

A l'atelier 43 rue du faubourg Saint Pierre Jarnac Charente

Début : Lundi 2026-02-09

fin : 2026-02-18

Pour les vacances de février, Nos artistes en herbe propose des stages à destination des enfants de 4 à 14 ans (peinture acrylique sur toile, aquarelle, dessin, fusain, argile…)

A l’atelier 43 rue du faubourg Saint Pierre Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 71 46 09

English : Art workshops Nos artistes en herbe

For the February vacations, Nos artistes en herbe offers workshops for children aged 4 to 14 (acrylic painting on canvas, watercolour, drawing, charcoal, clay…).

