Stages artistiques Vacances Toussaint – Atelier O Pigmentée Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Nantes jeudi 23 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-23 14:00 – 17:30

Gratuit : non 37 € à 270 € Possibilité d’inscription sur une ou plusieurs demi-journées ou journées complètes. Possibilité d’inscription pour le stage complet. Demi-journée : 9H à 12H30 ou de 14H à 17H30 – 37 €Journées complètes : de 9H à 17H30 – 63 €Stage complet de 5 jours : 270 €Frais de garderie de midi : 5 € Billetterie : helloasso.com/associations/association-o-pigmentee/evenements/stages-des-vacances-de-la-toussaint-2025-a-l-atelier-o-pigmentee Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 11

Stages artistiques des vacances de la Toussaint 2025 à l’atelier O Pigmentée (Halloween arrive !!!) Du 20 au 24 et du 27 au 31 octobre 2025Enfants de 4 à 11 ans Arts Plastiques (dessin, peinture, collage, découpage, bricolage, argile…)Musique (jeux musicaux, chants en choeur, création d’instruments de musique…) Les enfants peuvent ramener leurs pique-niques et goûters à l’atelier et manger sur place avec l’intervenant ou l’intervenante. Possibilité de réchauffer les plats.

Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

0619339501 https://www.helloasso.com/associations/association-o-pigmentee/evenements/stages-des-vacances-de-la-toussaint-2025-a-l-atelier-o-pigmentee