STAGES ARTS CROISÉS AU TAC SEMAINE ESPAGNOLE Perpignan

STAGES ARTS CROISÉS AU TAC SEMAINE ESPAGNOLE

STAGES ARTS CROISÉS AU TAC SEMAINE ESPAGNOLE Perpignan lundi 25 août 2025.

Pyrénées-Orientales

STAGES ARTS CROISÉS AU TAC SEMAINE ESPAGNOLE  31 Rue des Romarins Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 150 – 150 – 150

Tarif Pass / Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-25 09:00:00
fin : 2025-08-29 17:30:00

Date(s) :
2025-08-25

Théâtre Aux Croisements (TAC)
  .

31 Rue des Romarins
Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

English :

? Théâtre Aux Croisements (TAC)

German :

? Theater Aux Croisements (TAC)

Italiano :

? Teatro Aux Croisements (TAC)

Espanol :

? Théâtre Aux Croisements (TAC)

L’événement STAGES ARTS CROISÉS AU TAC SEMAINE ESPAGNOLE Perpignan a été mis à jour le 2025-04-10 par PERPIGNAN TOURISME