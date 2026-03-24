Stages Arts du Cirque et Nature En Corps !

Lauconie Cornil Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-14

Cirque et Mouvements Réflexes (archaïques) en salle ou en nature

Connexion nature arts terrestres, balades, cabanes, chant, découverte du biotope. Jeux coopératifs . Sophrologie et temps de relax. Voyage sonore (hand pan) le 16. Productions personnelles et collectives, guidées et libres !

On accueille les bambins de 7 à 11 ans , Intrépides ou timides ! Enfants ayant un TND nous contacter

1 nuitée en option le jeudi 16. Dodo en dortoir de 4 ou 6 places.

Inscription possible pour 2, 3 ou 4 jours. La priorité sera donnée aux inscriptions sur 4 jours .

Tarifs entre 100€ et 230€ .

Lauconie Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 46 07 83 atouscirk@gmail.com

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English : Stages Arts du Cirque et Nature En Corps !

L’événement Stages Arts du Cirque et Nature En Corps ! Cornil a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze