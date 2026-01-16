Stages arts du cirque Ecole de cirque Sainte-Sigolène
Stages arts du cirque Ecole de cirque Sainte-Sigolène lundi 9 février 2026.
Stages arts du cirque
Ecole de cirque 6 Impasse des Riouses Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : 85 – 85 – 85 EUR
+ adhésion
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09 13:30:00
fin : 2026-02-13 16:30:00
Date(s) :
2026-02-09
L’Hurluberlu organise des stages pluridisciplinaires de cirque pendant les vacances scolaires (à partir de 6 ans)
.
Ecole de cirque 6 Impasse des Riouses Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 07 66 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L?Hurluberlu organizes multidisciplinary circus workshops during the school vacations (from age 6)
L’événement Stages arts du cirque Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron