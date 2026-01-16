Stages Arts du cirque Ecole de cirque Sainte-Sigolène

Stages Arts du cirque

Ecole de cirque 6 impasse des Riouses Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

+ adhésion

Début : 2026-02-09 09:30:00

fin : 2026-02-13 11:30:00

2026-02-09

L’Hurluberlu organise des stages pluridisciplinaires de cirque pendant les vacances scolaires.

Ecole de cirque 6 impasse des Riouses Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 07 66 10 contact@cirque-huluberlu.org

English :

L?Hurluberlu organizes multidisciplinary circus workshops during the school vacations.

