Stages Arts du cirque/skate Chapiteau Feelethik Andernos-les-Bains
Stages Arts du cirque/skate Chapiteau Feelethik Andernos-les-Bains lundi 6 avril 2026.
Stages Arts du cirque/skate
Chapiteau Feelethik 107 Avenue Jean-Marcel Despagne Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-04-06
Vous cherchez une activité pour les vacances ?
Feelethik vous propose des stages de cirque et de skate !
A partir de 6 ans pour le skate et 4 ans pour le cirque avec la possibilité de s’inscrire en demi-journée, journée complète ou à la semaine.
Du lundi au vendredi de 9h45 à 11h15 ou de 11h30 à 13h. .
Chapiteau Feelethik 107 Avenue Jean-Marcel Despagne Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 05 06 06 feelethik@gmail.com
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English : Stages Arts du cirque/skate
L’événement Stages Arts du cirque/skate Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Andernos-les-Bains