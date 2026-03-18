Stages Arts du cirque/skate Chapiteau Feelethik Andernos-les-Bains

Stages Arts du cirque/skate

Chapiteau Feelethik 107 Avenue Jean-Marcel Despagne Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-04-06

Vous cherchez une activité pour les vacances ?

Feelethik vous propose des stages de cirque et de skate !

A partir de 6 ans pour le skate et 4 ans pour le cirque avec la possibilité de s’inscrire en demi-journée, journée complète ou à la semaine.

Du lundi au vendredi de 9h45 à 11h15 ou de 11h30 à 13h. .

Chapiteau Feelethik 107 Avenue Jean-Marcel Despagne Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 05 06 06 feelethik@gmail.com

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English : Stages Arts du cirque/skate

L’événement Stages Arts du cirque/skate Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Andernos-les-Bains