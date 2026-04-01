Stages arts plastiques et théâtre Bâtiment OMAC Courseulles-sur-Mer

Stages arts plastiques et théâtre

Bâtiment OMAC 2 rue Arthur Leduc Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-20 17:00:00

fin : 2026-04-24 18:30:00

Date(s) :

2026-04-20

De la maternelle à l’élémentaire.

L’Association Culturelle de Courseulles organise durant les vacances d’Avril des stages d’arts plastiques et de théâtre pour les enfants de la maternelle à l’élémentaire. .

Bâtiment OMAC 2 rue Arthur Leduc Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 42 23 79 35 accourseulles@gmail.com

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English : Stages arts plastiques et théâtre

From nursery to elementary school.

L’événement Stages arts plastiques et théâtre Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-23 par Calvados Attractivité