Stages arts plastiques et théâtre Bâtiment OMAC Courseulles-sur-Mer
Stages arts plastiques et théâtre Bâtiment OMAC Courseulles-sur-Mer lundi 20 avril 2026.
Stages arts plastiques et théâtre
Bâtiment OMAC 2 rue Arthur Leduc Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-20 17:00:00
fin : 2026-04-24 18:30:00
Date(s) :
2026-04-20
De la maternelle à l’élémentaire.
L’Association Culturelle de Courseulles organise durant les vacances d’Avril des stages d’arts plastiques et de théâtre pour les enfants de la maternelle à l’élémentaire. .
Bâtiment OMAC 2 rue Arthur Leduc Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 42 23 79 35 accourseulles@gmail.com
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English : Stages arts plastiques et théâtre
From nursery to elementary school.
L’événement Stages arts plastiques et théâtre Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-23 par Calvados Attractivité
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