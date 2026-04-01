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Stages arts plastiques et théâtre Bâtiment OMAC Courseulles-sur-Mer

Stages arts plastiques et théâtre Bâtiment OMAC Courseulles-sur-Mer

Stages arts plastiques et théâtre Bâtiment OMAC Courseulles-sur-Mer lundi 20 avril 2026.

Lieu : Bâtiment OMAC

Adresse : 2 rue Arthur Leduc

Ville : 14470 Courseulles-sur-Mer

Département : Calvados

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Stages arts plastiques et théâtre

Bâtiment OMAC 2 rue Arthur Leduc Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-20 17:00:00
fin : 2026-04-24 18:30:00

Date(s) :
2026-04-20

De la maternelle à l’élémentaire.
L’Association Culturelle de Courseulles organise durant les vacances d’Avril des stages d’arts plastiques et de théâtre pour les enfants de la maternelle à l’élémentaire.   .

Bâtiment OMAC 2 rue Arthur Leduc Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 42 23 79 35  accourseulles@gmail.com

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English : Stages arts plastiques et théâtre

From nursery to elementary school.

L’événement Stages arts plastiques et théâtre Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-23 par Calvados Attractivité

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