Stages Base Sports Nature Rue Saint-Christophe Lannion lundi 16 février 2026.
L’équipe de la Base Sports Nature propose deux stages pleine nature
– un stage pour les 6-8 ans avec initiation au tir à l’arc, carabine laser, vélo-pilotage, escalade et course d’orientation-chasse aux trésors.
– un stage pour les 8-12 ans avec initiation au tir à l’arc, carabine laser, VTT, escalade et course d’orientation. .
