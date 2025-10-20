Stages Catamaran et Planche à Voile CNTH Club Nautique Trouville-Hennequeville Trouville-sur-Mer

Stages Catamaran et Planche à Voile CNTH

Club Nautique Trouville-Hennequeville Boulevard Louis Breguet Trouville-sur-Mer Calvados

Début : Lundi Lundi 2025-10-20 13:30:00

fin : 2025-10-24 16:30:00

2025-10-20 2025-10-27

Du 20 au 31 octobre 2025, stages de catamaran (7+) et planche à voile (11+) au C.N.T.H. Horaires 13h30-16h30. Places limitées, inscription obligatoire (02.31.88.13.59 / cnth@cnth.org) avant le 20/10. Tarifs 163-188 €.

Du lundi 20 au vendredi 24 octobre et du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2025, initiez-vous au catamaran ou à la planche à voile au C.N.T.H., sur la Digue des Roches Noires. Les stages sont ouverts aux enfants à partir de 7 ans pour le catamaran et 11 ans pour la planche à voile (savoir nager requis), jusqu’à 77 ans.

> Horaires 13h30 16h30

> Accompagnement Présence obligatoire d’un adulte pour les mineurs inscrits.

> Tarifs

– Enfants 7-12 ans catamaran 163 €, planche à voile 188 €

– Adolescents et adultes catamaran ou planche à voile 188 €

Places limitées 12 pour le catamaran, 8 pour la planche à voile.

> Inscriptions obligatoires

– Par téléphone 02.31.88.13.59

– Par mail cnth@cnth.org (après téléchargement et complétion de la fiche d’inscription et du questionnaire de santé disponibles sur http://www.cnth.org). Un chèque de 50 % est demandé pour réserver (non encaissé avant le début du stage).

Date limite d’inscription lundi 20 octobre 2025, selon disponibilité. .

Club Nautique Trouville-Hennequeville Boulevard Louis Breguet Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 13 59 cnth@cnth.org

English : Stages Catamaran et Planche à Voile CNTH

From October 20 to 31, 2025, catamaran (7+) and windsurfing (11+) courses at the C.N.T.H. Schedules: 1:30pm-4:30pm. Places limited, registration required (02.31.88.13.59 / cnth@cnth.org) before 20/10. Price: 163-188 ?

German : Stages Catamaran et Planche à Voile CNTH

Vom 20. bis 31. Oktober 2025, Katamaran- (7+) und Windsurfkurse (11+) im C.N.T.H. Unterrichtszeit: 13.30-16.30 Uhr. Begrenzte Plätze, Anmeldung erforderlich (02.31.88.13.59 / cnth@cnth.org) vor dem 20.10. Preise: 163-188 ?

Italiano :

Dal 20 al 31 ottobre 2025, corsi di catamarano (7+) e windsurf (11+) presso il C.N.T.H. Orario: 13h30-16h30. Posti limitati, iscrizione obbligatoria (02.31.88.13.59 / cnth@cnth.org) entro il 20/10. Prezzi: 163-188 euro.

Espanol :

Del 20 al 31 de octubre de 2025, cursos de catamarán (7+) y windsurf (11+) en el C.N.T.H. Horario: 13h30-16h30. Plazas limitadas, inscripción obligatoria (02.31.88.13.59 / cnth@cnth.org) antes del 20/10. Precios: 163-188 euros.

