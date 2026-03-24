Stages centre culturel animations vacances de printemps Saint-Laurent-du-Var
Stages centre culturel animations vacances de printemps Saint-Laurent-du-Var samedi 11 avril 2026.
Stages centre culturel animations vacances de printemps
Centre Culturel Saint-Laurent-du-Var Alpes-Maritimes
Tarif : 20 – 20 – 185 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-11
Ateliers culturels variés pour les enfants de 3 à 11 ans, avec un atelier différent chaque jour.
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Centre Culturel Saint-Laurent-du-Var 06700 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 07 37 00 c.culturel@agasc.fr
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English : Cultural center workshops spring break activities
Varied cultural workshops for children aged 3 to 11, with a different workshop every day.
L’événement Stages centre culturel animations vacances de printemps Saint-Laurent-du-Var a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur