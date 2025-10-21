Stages cirque en famille | Vacances d’automne Le Plongeoir Le Mans

Stages cirque en famille | Vacances d’automne Le Plongeoir Le Mans mardi 21 octobre 2025.

Stages cirque en famille | Vacances d’automne

Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe

Tarif : 12 – 12 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-23 12:00:00

Date(s) :

2025-10-21

Un stage pour découvrir le cirque en famille durant 3 séances. Un moment complice à partager en s’amusant !

Un stage pour découvrir le cirque en famille durant 3 séances. Un moment complice à partager en s’amusant ! Le stage se partage en duo ou en trio un adulte peut accompagner un ou deux enfants âgés de plus de 3 ans.

Modalités

Dates et horaires du mardi 21 au jeudi 23 octobre de 10 h à 12 h chaque jour (3 séances)

Lieu du stage la cité du cirque, 6, boulevard Winston-Churchill, Le Mans

Tarifs de 12 € à 32 €, selon quotient familial + licence 7,60 €

Inscription sur place ou par correspondance

Équipement il est recommandé de porter une tenue couvrante pantalon souple (pas de jeans), t-shirt, chaussettes (antidérapantes si possible) ou rythmiques. Les cheveux doivent être attachés et les bijoux retirés.

Plus d’informations sur leplongeoir-cirque.fr .

Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

A 3-session family circus workshop. A fun way to share a moment of complicity!

German :

Ein Workshop, bei dem die ganze Familie während drei Sitzungen den Zirkus entdecken kann. Ein gemeinsamer Moment, der Spaß macht!

Italiano :

Un corso di circo per famiglie in 3 sessioni. Un modo divertente per condividere il tempo insieme!

Espanol :

Un curso de circo familiar de 3 sesiones. ¡Es una forma divertida de compartir tiempo juntos!

L’événement Stages cirque en famille | Vacances d’automne Le Mans a été mis à jour le 2025-08-21 par Le Plongeoir Cité du Cirque