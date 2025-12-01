Stages cirque en famille | Vacances d’hiver Le Plongeoir Le Mans
Stages cirque en famille | Vacances d’hiver
Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe
Tarif : 18 – 18 – 48 EUR
Début : 2025-12-29 10:00:00
fin : 2025-12-29 12:00:00
2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31
Un stage pour découvrir le cirque en famille durant 3 séances. Un moment complice à partager en s’amusant ! Le stage se partage en duo ou en trio un adulte peut accompagner un ou deux enfants âgés de plus de 3 ans.
Modalités
Dates et horaires du lundi 29 au mercredi 31 décembre de 10 h à 12 h chaque jour (3 séances)
Lieu du stage la cité du cirque, 6, boulevard Winston-Churchill, Le Mans
Tarifs de 18 € à 48 €, selon quotient familial + licence 7,50 €
Inscription sur place ou par correspondance
Équipement il est recommandé de porter une tenue couvrante pantalon souple (pas de jeans), t-shirt, chaussettes (antidérapantes si possible) ou rythmiques. Les cheveux doivent être attachés et les bijoux retirés.
Plus d’informations sur leplongeoir-cirque.fr .
English :
A 3-session family circus workshop. A fun way to share a moment of complicity!
German :
Ein Workshop, bei dem die ganze Familie während drei Sitzungen den Zirkus entdecken kann. Ein gemeinsamer Moment, der Spaß macht!
Italiano :
Un corso di circo per famiglie in 3 sessioni. Un modo divertente per condividere il tempo insieme!
Espanol :
Un curso de circo familiar de 3 sesiones. ¡Es una forma divertida de compartir tiempo juntos!
