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Stages Cirque Printemps 2026 au Parc des Doublorigènes Saint-Vincent-Jalmoutiers

Stages Cirque Printemps 2026 au Parc des Doublorigènes Saint-Vincent-Jalmoutiers

Stages Cirque Printemps 2026 au Parc des Doublorigènes Saint-Vincent-Jalmoutiers lundi 13 avril 2026.

Adresse : Le Petit Moucaud

Ville : 24410 Saint-Vincent-Jalmoutiers

Département : Dordogne

Début : lundi 13 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Tarif :

Stages Cirque Printemps 2026 au Parc des Doublorigènes

Le Petit Moucaud Saint-Vincent-Jalmoutiers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-13

Stage Cirque au Village Vacances
A partir de 5 ans.
Tarif 75 € le stage
Représentation du travail réalisé en fin de semaine.
Stage Cirque au Village Vacances
A partir de 5 ans.
Tarif 75 € le stage
Représentation du travail réalisé en fin de semaine.   .

Le Petit Moucaud Saint-Vincent-Jalmoutiers 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 84 60 24  contact@doublorigenes.com

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English : Stages Cirque Printemps 2026 au Parc des Doublorigènes

Circus workshop at Village Vacances
Ages 5 and up.
Price: 75? per workshop
Performance of work done at the end of the week.

L’événement Stages Cirque Printemps 2026 au Parc des Doublorigènes Saint-Vincent-Jalmoutiers a été mis à jour le 2026-03-27 par Val de Dronne