Stages Cirque Printemps 2026 au Parc des Doublorigènes Saint-Vincent-Jalmoutiers
Stages Cirque Printemps 2026 au Parc des Doublorigènes Saint-Vincent-Jalmoutiers lundi 13 avril 2026.
Stages Cirque Printemps 2026 au Parc des Doublorigènes
Le Petit Moucaud Saint-Vincent-Jalmoutiers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-13
Stage Cirque au Village Vacances
A partir de 5 ans.
Tarif 75 € le stage
Représentation du travail réalisé en fin de semaine.
Stage Cirque au Village Vacances
A partir de 5 ans.
Tarif 75 € le stage
Représentation du travail réalisé en fin de semaine. .
Le Petit Moucaud Saint-Vincent-Jalmoutiers 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 84 60 24 contact@doublorigenes.com
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English : Stages Cirque Printemps 2026 au Parc des Doublorigènes
Circus workshop at Village Vacances
Ages 5 and up.
Price: 75? per workshop
Performance of work done at the end of the week.
L’événement Stages Cirque Printemps 2026 au Parc des Doublorigènes Saint-Vincent-Jalmoutiers a été mis à jour le 2026-03-27 par Val de Dronne