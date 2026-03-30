Stages Cirque Printemps 2026 au Parc des Doublorigènes

Le Petit Moucaud Saint-Vincent-Jalmoutiers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-13

Stage Cirque au Village Vacances

A partir de 5 ans.

Tarif 75 € le stage

Représentation du travail réalisé en fin de semaine.

Stage Cirque au Village Vacances

A partir de 5 ans.

Tarif 75 € le stage

Représentation du travail réalisé en fin de semaine. .

Le Petit Moucaud Saint-Vincent-Jalmoutiers 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 84 60 24 contact@doublorigenes.com

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English : Stages Cirque Printemps 2026 au Parc des Doublorigènes

Circus workshop at Village Vacances

Ages 5 and up.

Price: 75? per workshop

Performance of work done at the end of the week.

L’événement Stages Cirque Printemps 2026 au Parc des Doublorigènes Saint-Vincent-Jalmoutiers a été mis à jour le 2026-03-27 par Val de Dronne