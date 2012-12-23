Stages créatifs enfant vacances de Noël Feuille Blanche, Café Noir Paris

Vous connaissez Feuille Blanche, Café Noir ? Ce lieu culturel et créatif à ouvert ses portes tout près de chez vous au Batignolles ! Retrouvez le programme de stages créatifs enfant des vacances : Histoire dessinée Boule de Noël (rondelle de bois) Paysage d’hiver Atelier art plastique « libre » en fonction des envies des enfants

Lundi 22 décembre (9h30-16h30)

Matin 9h30 – 12h : Histoires dessinées — Edition spéciale Noël (2 matinées)

Créer un personnage & inventer une mini conte de Noël

+ Possibilité de faire autre chose si l’enfant ne vient pas le mardi matinAprès-midi 14h 16h30 : Noël magique & matières naturelles

Décorations d’hiver sur rondelles de bois et/ou papier

• Aquarelle + Posca + tampons neige • suspension pour sapinTarifs

Mardi 23 décembre (9h30-12h)

2ème matin : Histoires dessinées — Edition spéciale Noël (2matinée)

Illustrer la BD en couleur (aquarelle + feutres fins)

+ Possibilité de faire autre chose si l’enfant ne vient que le mardi matin

→ Les enfants repartent avec 1 belle créationTarifs

demi journée 35€

1,5jour 110€

Lundi 29 décembre (9h30-16h30)

Matin 9h30 – 12h : Histoires dessinées — Hiver magique (2 matinées)

Créer un personnage & inventer une mini conte enneigé, animaux, montagne, etc///

+ Possibilité de faire autre chose si l’enfant ne vient pas le mardi matinAprès-midi 14h 16h30 : Paysage enneigées

Aquarelle, gauche, pochoirs, textures..Tarifs

Mardi 30 décembre (9h30-16h30)

Matin 9h30 – 12h : Histoires dessinées — Hiver magique (2 matinées)

Créer un personnage & inventer une mini conte enneigé, animaux, montagne, etc///

+ Possibilité de faire autre chose si l’enfant ne vient pas le mardi matinAprès-midi 14h 16h30 : Collage mon chalet d’hiver

Collage, texture, éléments naturels, petits détails décoratifsTarifs

Tarifs

1/2 journée 35€

2 matinées (histoire dessinée) 65€

Journée 75 €*

22-23 : 1,5 jours 110€*

29-30 : 2 jours 130€*

*repas non fournis

Du lundi 29 décembre 2025 au mardi 30 décembre 2025 :

lundi, mardi

de 09h30 à 16h30

Du lundi 22 décembre 2025 au mardi 23 décembre 2025 :

mardi

de 09h30 à 12h00

lundi

de 09h30 à 16h30

payant

1/2 journée 35€

2 matinées (histoire dessinée) 65€

Journée 75 €*

22-23 : 1,5 jours 110€*

29-30 : 2 jours 130€*

*repas non fournis

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-22T10:30:00+01:00

fin : 2025-12-30T17:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-22T09:30:00+02:00_2025-12-22T16:30:00+02:00;2025-12-23T09:30:00+02:00_2025-12-23T12:00:00+02:00;2025-12-29T09:30:00+02:00_2025-12-29T16:30:00+02:00;2025-12-30T09:30:00+02:00_2025-12-30T16:30:00+02:00

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris

https://feuilleblanchecafenoir.com/ +33760847892