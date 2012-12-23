Stages créatifs enfant vacances de Noël Feuille Blanche, Café Noir Paris
Stages créatifs enfant vacances de Noël Feuille Blanche, Café Noir Paris lundi 22 décembre 2025.
Vous connaissez Feuille Blanche, Café Noir ? Ce lieu culturel et créatif à ouvert ses portes tout près de chez vous au Batignolles ! Retrouvez le programme de stages créatifs enfant des vacances : Histoire dessinée Boule de Noël (rondelle de bois) Paysage d’hiver Atelier art plastique « libre » en fonction des envies des enfants
Lundi 22 décembre (9h30-16h30)
Matin 9h30 – 12h : Histoires dessinées — Edition spéciale Noël (2 matinées)
Créer un personnage & inventer une mini conte de Noël
+ Possibilité de faire autre chose si l’enfant ne vient pas le mardi matinAprès-midi 14h 16h30 : Noël magique & matières naturelles
Décorations d’hiver sur rondelles de bois et/ou papier
• Aquarelle + Posca + tampons neige • suspension pour sapinTarifs
Histoire dessinée 2 matinées 65€
Journée complète 75€*
1,5jour 110€*
* repas non inclus
Mardi 23 décembre (9h30-12h)
2ème matin : Histoires dessinées — Edition spéciale Noël (2matinée)
Illustrer la BD en couleur (aquarelle + feutres fins)
+ Possibilité de faire autre chose si l’enfant ne vient que le mardi matin
→ Les enfants repartent avec 1 belle créationTarifs
demi journée 35€
1,5jour 110€
Lundi 29 décembre (9h30-16h30)
Matin 9h30 – 12h : Histoires dessinées — Hiver magique (2 matinées)
Créer un personnage & inventer une mini conte enneigé, animaux, montagne, etc///
+ Possibilité de faire autre chose si l’enfant ne vient pas le mardi matinAprès-midi 14h 16h30 : Paysage enneigées
Aquarelle, gauche, pochoirs, textures..Tarifs
Histoire dessinée 2 matinées 65€
Matinée seule 35€
Journée complète 75€*
2 jours 130€*
* repas non inclus
Mardi 30 décembre (9h30-16h30)
Matin 9h30 – 12h : Histoires dessinées — Hiver magique (2 matinées)
Créer un personnage & inventer une mini conte enneigé, animaux, montagne, etc///
+ Possibilité de faire autre chose si l’enfant ne vient pas le mardi matinAprès-midi 14h 16h30 : Collage mon chalet d’hiver
Collage, texture, éléments naturels, petits détails décoratifsTarifs
Histoire dessinée 2 matinées 65€
Matinée seule 35€
Journée complète 75€*
2 jours 130€*
* repas non inclus
Atelier art plastique « libre » en fonction des envies des enfants
Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris
https://feuilleblanchecafenoir.com/ +33760847892