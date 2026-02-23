Stages créatifs enfant vacances de printemps Feuille Blanche, Café Noir Paris
Stages créatifs enfant vacances de printemps Feuille Blanche, Café Noir Paris lundi 20 avril 2026.
Une semaine complète de stage créatif chez feuille blanche, café noir, et l’occasion de découvrir plein d’activité manuelles diverses et variées.
DETAILS des STAGES
Stage uniquement a partir de 6ans, semaine complète à partir de 8ans
MATINS Stage 5 demis journées
Fais ton histoire dessinée (lundi -vendredi 10h-11h45) 110€
Les enfants découvriront l’art de raconter des HISTOIRE à travers le DESSIN. Chaque séance les emmènera dans un univers créatif où ils imagineront leurs personnages, dessineront leurs décors, et assembleront leurs créations dans un petit livre illustré.
APRÈS-MIDI 14h-15h45
Lundi : carnet personnalisé (25€)
Mardi : Peinture végétale (25€)
Mercredi : tablette de chocolat personnalisé (30€)
Jeudi : création floral (25€)
Vendredi : bouquet de fleur en papier (25€)
Pack plusieurs ateliers après-midi 10% réduction
Semaine complète 290€**repas non inclus
Besoin d’une information supplémentaire envoyez moi un mail benedicte@feuilleblanchecafenoir.com, je suis aussi joignable au 0760847892 ou bien directement au café.
Vous connaissez Feuille Blanche, Café Noir ? Ce lieu culturel et créatif à ouvert ses portes tout près de chez vous au Batignolles ! Retrouvez le programme de stages créatifs enfant des vacances : Histoire dessinée, tablette de chocolat, carnet personnalisé, peinture végétale
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 16h00
payant
De 25 à 290€
Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-24T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T16:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T16:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T16:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T16:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T16:00:00+02:00
Feuille Blanche, Café Noir 102, rue Truffaut 75017 Paris
https://feuilleblanchecafenoir.com/ +33760847892
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