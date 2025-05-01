Stages créatifs enfant vacances d’hiver Feuille Blanche, Café Noir Paris
Stages créatifs enfant vacances d’hiver Feuille Blanche, Café Noir Paris lundi 23 février 2026.
Une semaine complète de stage créatif chez feuille blanche, café noir, et l’occasion de découvrir plein d’activité manuelles diverses et variées.
DETAILS des STAGES
Stage uniquement a partir de 6ans, semaine complète à partir de 8ans
Stage 4j Fais ton histoire dessinée (mardi-vendredi 10h30-12h) 75 euros
Les enfants découvriront l’art de raconter des HISTOIRE à travers le DESSIN. Chaque séance les emmènera dans un univers créatif où ils imagineront leurs personnages, dessineront leurs décors, et assembleront leurs créations dans un petit livre illustré.
Mini stage 2 demis journées : Création en papier mâché (lundi – mercredi 14h-15h30) 40 euros
Pendant deux jours, les enfants vont imaginer et créer leur figurine en combinant différentes techniques artistiques: papier mâché et peinture. Un stage idéal pour explorer l’imaginaire à travers l’art, développer sa créativité et manipuler des matières variées !
Mini stage 2 demis journées : Petit Carnet personnalisé (jeudi – vendredi 14h-15h30) 40 euros
Pendant deux jours, les enfants vont réaliser un petit carnet en papier et y incorporer ce qu’ils auront envie, dessin, collages, écriture, etc…
Semaine complète
Semaine complète à partir de 8ans (semaine entière bien rythmé avec des temps de pause, enfant calme avec capacité de concentration sur les périodes d’ateliers de 1h30 ce n’est pas le centre de loisir mais un lieu culturel ou apprendre plein de choses).
MATINÉE : 9h30 – 12h : 160 euros
APRÈS-MIDI : 14h – 16h30 : 160 euros
JOURNÉE : 9h30-16h30 : 310 euros*
* repas non inclus
Programme détaillé :
9h30-10h20 accueil + premier activité découverte (brise-glace, impression manuelle, dessin libre, etc..)
10h30-12h activité principale (histoire dessinée)
12h-14h : déjeuné + temps calme (lecture, dessinée libre, possibilité d’aller au parc MLK si le temps le permet)
14h-15h30 : activité principale (carnet, papier mâché)
15h30-16h30 : gouté + jeu de société
Besoin d’une information supplémentaire envoyez moi un mail benedicte@feuilleblanchecafenoir.com, je suis aussi joignable au 0760847892 ou bien directement au café.
Vous connaissez Feuille Blanche, Café Noir ? Ce lieu culturel et créatif à ouvert ses portes tout près de chez vous au Batignolles ! Retrouvez le programme de stages créatifs enfant des vacances : Histoire dessinée, papier mâché, carnet personnalisé.
Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 14 ans.
Feuille Blanche, Café Noir 102, rue Truffaut 75017 Paris
https://feuilleblanchecafenoir.com/ +33760847892
