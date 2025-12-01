Stages croisés Petits Pinceaux et Cirque 3-6 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Pendant les vacances de Noël, les enfants de 3 à 6 ans découvrent un stage croisé mêlant Petits pinceaux (arts plastiques) et cirque, conçu spécialement pour leur âge. Chaque jour, ils alternent une heure de création artistique (peinture, matière, couleurs, en lien avec la saison des fêtes) et une heure d’activités liées au cirque (équilibre, motricité), dans un esprit de jeu et d’exploration.

Les 3-4 ans et les 5-6 ans sont répartis en 2 groupes adaptés à leur rythme, pour une expérience à la fois sécurisante, stimulante et pleine de joie.

Un stage ludique et créatif pour les tout-petits, entre couleurs, jeux de mouvement et premières émotions artistiques pendant les vacances de Noël

Du lundi 29 décembre 2025 au mercredi 31 décembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi

de 10h00 à 12h00

payant

20€ pour la totalité du stage

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour