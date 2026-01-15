Stages d’Afrovibes avec Laurine Invictus au Carreau du Temple Carreau du Temple Paris
C’est le grand retour à Paris de Laurine et la reprise officielle
des workshops d’afrovibes
En 26 retrouve Laurine pour danser comme jamais au
Carreau du Temple
– Samedi 7 février 26
– Samedi 18 avril 26
Si les derniers sons d’artistes
nigérians ou ghanéens en vogue te font vibrer, alors ces stages d’afrovibes sont faits pour toi !
Tu exploreras les bases de
l’afrovibes, travailleras ta musicalité, ta fluidité et ton groove, tout en
t’immergeant dans l’énergie et les rythmes actuels des musiques africaines.
L’objectif est de progresser dans
une ambiance fun et positive, en mettant l’accent sur le plaisir de danser,
la connexion à la musique et la liberté d’expression corporelle.
Les stages sont animés par Laurine
Invictus, qui t’accompagnera avec passion, exigence et bienveillance pour
t’aider à gagner en confiance, en aisance et en style.
@ Laurine_Invictus
Laurine Invictus est une danseuse
pluridisciplinaire formée dès l’âge de 4 ans aux danses académiques, puis aux
danses urbaines au studio MRG et à l’Académie Internationale du Spectacle
(AID). Elle y développe une solide technique hip-hop et obtient son EAT en
danse contemporaine.
Membre de l’Invictus Crew, elle
participe à de nombreuses compétitions internationales (World of Dance,
Dancehall Master World, Dancehall International) et à l’émission La France a un
incroyable talent sur M6. Elle est également finaliste du concours chorégraphique
international Battle Afro avec le groupe FLEN’s.
Sur scène, Laurine a dansé aux
côtés d’artistes reconnus tels que Gims, Black M, M. Pokora, Tal, Ferre Gola,
Roseline Layo, et a tourné en Belgique et au Canada avec Lenni Kim.
Son univers mêle dancehall, afro
et hip-hop, reflet d’une identité artistique forte et assumée. Enseignante
depuis une dizaine d’année, elle donne aujourd’hui des cours à Paris et à
Chartres, où son exigence technique, sa pédagogie et son énergie bienveillante
séduisent un public toujours plus nombreux.
Tarifs : 1 stage : 20 euros ; Carte 3 stages : 50 euros
Infos / réservations : https://www.danseafrourbaine.com/les-evenements
Facebookpage : https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis
Instagram : https://www.instagram.com/danseafrourbaine
YT : https://youtu.be/bmVCP2KOmaw?si=Vmpu7j_SzmPWlHSH
Workshop d’afrovibes tous niveaux
à partir de 11 ans.
Horaires : samedis de 17H00 à 19h00
Lieu : Studio Flore, Carreau du
Temple, 2 rue Perrée, 75003 PARIS, M° Temple/République
Save the dates et réserve vite tes places. Demain, il sera
trop tard !
#afrovibes #danseafrourbaine #afrodance #dancingqueen #afrodanceclass #afrodanceinparis
Le samedi 18 avril 2026
de 17h00 à 19h55
Le samedi 07 février 2026
de 17h00 à 19h00
payant
20 euros.
Public jeunes et adultes.
Carreau du Temple 2, rue Perrée 75003 Paris
