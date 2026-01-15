Stages d’Afrovibes avec Laurine Invictus au Carreau du Temple Carreau du Temple Paris

C’est le grand retour à Paris de Laurine et la reprise officielle

des workshops d’afrovibes

En 26 retrouve Laurine pour danser comme jamais au

Carreau du Temple



– Samedi 7 février 26

– Samedi 18 avril 26

Si les derniers sons d’artistes

nigérians ou ghanéens en vogue te font vibrer, alors ces stages d’afrovibes sont faits pour toi !

Tu exploreras les bases de

l’afrovibes, travailleras ta musicalité, ta fluidité et ton groove, tout en

t’immergeant dans l’énergie et les rythmes actuels des musiques africaines.

L’objectif est de progresser dans

une ambiance fun et positive, en mettant l’accent sur le plaisir de danser,

la connexion à la musique et la liberté d’expression corporelle.

Les stages sont animés par Laurine

Invictus, qui t’accompagnera avec passion, exigence et bienveillance pour

t’aider à gagner en confiance, en aisance et en style.

@ Laurine_Invictus

Laurine Invictus est une danseuse

pluridisciplinaire formée dès l’âge de 4 ans aux danses académiques, puis aux

danses urbaines au studio MRG et à l’Académie Internationale du Spectacle

(AID). Elle y développe une solide technique hip-hop et obtient son EAT en

danse contemporaine.

Membre de l’Invictus Crew, elle

participe à de nombreuses compétitions internationales (World of Dance,

Dancehall Master World, Dancehall International) et à l’émission La France a un

incroyable talent sur M6. Elle est également finaliste du concours chorégraphique

international Battle Afro avec le groupe FLEN’s.

Sur scène, Laurine a dansé aux

côtés d’artistes reconnus tels que Gims, Black M, M. Pokora, Tal, Ferre Gola,

Roseline Layo, et a tourné en Belgique et au Canada avec Lenni Kim.

Son univers mêle dancehall, afro

et hip-hop, reflet d’une identité artistique forte et assumée. Enseignante

depuis une dizaine d’année, elle donne aujourd’hui des cours à Paris et à

Chartres, où son exigence technique, sa pédagogie et son énergie bienveillante

séduisent un public toujours plus nombreux.

Tarifs : 1 stage : 20 euros ; Carte 3 stages : 50 euros

Workshop d’afrovibes tous niveaux

à partir de 11 ans.

Horaires : samedis de 17H00 à 19h00

Lieu : Studio Flore, Carreau du

Temple, 2 rue Perrée, 75003 PARIS, M° Temple/République

Save the dates et réserve vite tes places. Demain, il sera

trop tard !

stages d’afrovibes par Laurine Invictus ; Crédits : wmp

Carreau du Temple 2, rue Perrée 75003 Paris

