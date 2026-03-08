STAGES D’AQUARELLE EN PLEINE NATURE Longages
STAGES D’AQUARELLE EN PLEINE NATURE Longages dimanche 14 juin 2026.
STAGES D’AQUARELLE EN PLEINE NATURE
Longages Haute-Garonne
Tarif : 60 – 60 – EUR
60
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Les beaux jours sont de retour, et avec eux la saison de l’aquarelle !
Je vous guiderai afin de réveiller votre créativité et d’apprendre la technique de l’aquarelle, immergé(e) en pleine nature, grâce à ma démarche pédagogique et ludique adaptée à tous les niveaux. 60 .
Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie vanessa.taverne@sfr.fr
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English :
The warm weather is back, and with it the watercolour season!
L’événement STAGES D’AQUARELLE EN PLEINE NATURE Longages a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE