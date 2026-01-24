Stages d’art plastique et sculpture à l’Atelier Pieris Atelier Pieris Le Brignon

Stages d’art plastique et sculpture à l’Atelier Pieris

Atelier Pieris 190 Chemin de la Rocharie Le Brignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-02-21 2026-03-21 2026-04-18 2026-05-09 2026-07-06 2026-07-20 2026-08-03 2026-08-17

Ce lieu accueille des stagiaires désireux de s’initier, de se perfectionner aux différentes techniques des arts plastiques et des arts appliqués.

.

Atelier Pieris 190 Chemin de la Rocharie Le Brignon 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 13 06 contact@pieris-rousseau.com

English :

This facility welcomes trainees wishing to learn or improve their skills in various plastic and applied arts techniques.

