STAGES D’ARTS PLASTIQUES Mende
Atelier des images Mende Lozère
Tarif : 100 – 100 – EUR
Début : 2026-02-23 13:30:00
fin : 2026-03-03 17:00:00
2026-02-23 2026-03-02
Au programme Dessin peinture modelage
2 périodes possible
23 & 24 février 2026,
2 & 3 mars 2026,
Places limitées à 5 participants. .
Atelier des images Mende 48000 Lozère Occitanie +33 6 42 32 27 34 william.fages@gmail.com
English :
