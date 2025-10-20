Stages d’arts plastiques Centre Culturel de la Visitation Périgueux

Centre Culturel de la Visitation 5 Rue Littré Périgueux Dordogne

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-24

L’école municipale d’arts plastiques propose aux enfants de Périgueux âgés de 7 à 14 ans des ateliers pour s’initier

aux pratiques artistiques. Découverte d’une technique différente chaque jour (modelage, aquarelle, peinture, gravure, gouache, …).

La Visitation | Nombre de places limité

Gratuit .

Centre Culturel de la Visitation 5 Rue Littré Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 55 17 lavisitation@perigueux.fr

