Stages d’arts plastiques Centre Culturel de la Visitation Périgueux

Centre Culturel de la Visitation 5 Rue Littré Périgueux
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-24
2025-10-20
L’école municipale d’arts plastiques propose aux enfants de Périgueux âgés de 7 à 14 ans des ateliers pour s’initier
aux pratiques artistiques. Découverte d’une technique différente chaque jour (modelage, aquarelle, peinture, gravure, gouache, …).
La Visitation | Nombre de places limité
Gratuit .
Centre Culturel de la Visitation 5 Rue Littré Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 55 17 lavisitation@perigueux.fr
